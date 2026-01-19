Новий графік руху поїздів у Черкаській області передбачає оновлений перелік рейсів, що курсують через регіон у межах графіка на 2026 рік.

Новий графік руху поїздів передбачає уточнений список рейсів, які курсують територією Черкаської області у 2026 році, повідомляє Politeka.

За іфнормацією АТ "Укрзалізниця", новий графік руху поїздів у Черкаській області вже погоджений та працює. Головна частина змін стосується напрямків, що пролягають через Смілу та станцію імені Тараса Шевченка.

Представники Укрзалізниці підтвердили, що у 2026 році на ділянці через Смілу курсують рейси Київ – Дніпро, Івано-Франківськ – Кривий Ріг, Перемишль – Кривий Ріг та Дніпро – Івано-Франківськ.

Дані пасажирські склади продовжують з’єднувати центральні регіони з великими транспортними вузлами, а маршрут Київ – Дніпро залишається одним із найбільш затребуваних. Він проходить через ст. імені Тараса Шевченка.

Паралельно "Укрзалізниця" повідомила про чинні рейси, які вже курсують територією Черкаської області. Зокрема, у новий графік руху поїздів входять напрямки Івано-Франківськ – Черкаси та Київ – Одеса, що проходять через Черкаси.

Такі маршрути забезпечують сполучення між Черкащиною та великими туристичними та економічними центрами, що робить їх важливими для щоденних поїздок і сезонного пасажиропотоку.

Представники компанії уточнюють, що актуальний і точний розклад завжди можна перевірити на офіційному сайті, в додатку компанії, або ж безпосередньо у касах на залізничних вокзалах. Там же можна купити і квитки.

Важливо додати, що місцеві мешканці можуть також скористатися пасажирськими складами, які входять до програми "3000 кілометрів Україною".

