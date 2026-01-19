Новый график движения поездов в Черкасской области предусматривает обновленный перечень рейсов, курсирующих через регион в рамках графика на 2026 год.

Новый график движения поездов предусматривает уточненный список рейсов, курсирующих по территории Черкасской области в 2026 году, сообщает Politeka.

По информации АО "Укрзализныця", новый график движения поездов в Черкасской области уже согласован и работает. Главная часть изменений касается направлений через Смелу и станцию ​​имени Тараса Шевченко.

Представители Укрзализныци подтвердили, что в 2026 году на участке через Смелу курсируют рейсы Киев – Днепр, Ивано-Франковск – Кривой Рог, Перемышль – Кривой Рог и Днепр – Ивано-Франковск.

Данные пассажирские составы продолжают соединять центральные регионы с крупными транспортными узлами, а маршрут Киев – Днепр остается одним из наиболее востребованных. Он проходит через ст. имени Тараса Шевченко.

Параллельно "Укрзализныця" сообщила о действующих рейсах, уже курсирующих по территории Черкасской области. В частности, в новый график движения поездов входят направления Ивано-Франковск – Черкассы и Киев – Одесса, проходящие через Черкассы.

Такие маршруты обеспечивают сообщение между Черкасской и крупными туристическими и экономическими центрами, что делает их важными для ежедневных поездок и сезонного пассажиропотока.

Представители компании уточняют, что актуальное и точное расписание всегда можно проверить на официальном сайте, в приложении компании, или же непосредственно в кассах на железнодорожных вокзалах. Там же можно приобрести и билеты.

Важно добавить, что местные жители могут воспользоваться пассажирскими составами, которые входят в программу "3000 километров по Украине".

