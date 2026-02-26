Під час розгляду заявок на грошову допомогу для ВПО та пенсіонерів у Харківській області фахівці оцінюють рівень вразливості сім’ї.

Оголошено реєстрацію на нову грошову допомогу для ВПО та пенсіонерів у Харківській області, проте важливо знати всі умови та критерії відбору, пише Politeka.net.

Міжнародна гуманітарна організація NRC зосереджується на підтримці українців, які найбільше постраждали від війни та не мають достатніх ресурсів для самостійного забезпечення базових потреб.

До категорій отримувачів належать:

мешканці територій, де тривають або нещодавно відбувалися активні бойові дії;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

громадяни, які повернулися до деокупованих населених пунктів.

Під час розгляду заявок фахівці NRC оцінюють рівень вразливості сім’ї. Вищі шанси на отримання фінансової допомоги мають родини, у складі яких є:

люди з інвалідністю;

особи з тяжкими або хронічними захворюваннями;

багатодітні сім’ї;

одинокі матері або батьки;

люди похилого віку (пенсіонери) без підтримки.

Важливо: навіть якщо ви вже отримували грошову допомогу для ВПО та пенсіонерів у Харківській області від NRC раніше, подати заявку можна повторно. Однак перевага може надаватися тим, хто не отримував виплат від міжнародних організацій протягом останніх шести місяців.

Онлайн-реєстрація на отримання грошової допомоги триватиме до 12:00 години 25 лютого. Подати заявку можна виключно через офіційний портал за посиланням.

Щоб успішно зареєструватися, потрібно:

Перейти за офіційним посиланням та відкрити сайт у браузері (Google Chrome, Safari тощо). Використання вбудованих браузерів у месенджерах не рекомендується.

Надати доступ до геолокації — система повинна підтвердити, що ви перебуваєте на території України.

Заповнити анкету, вказавши дані про членів домогосподарства (до 5 осіб).

Завантажити якісні кольорові фотографії документів у горизонтальному форматі.

Під час заповнення форми необхідно зазначити:

прізвище, ім’я та по батькові відповідно до паспорта;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) усіх повнолітніх членів сім’ї;

актуальний номер телефону та адресу електронної пошти;

банківський рахунок у форматі IBAN (UA + 27 символів).

NRC ніколи не запитує PIN-код або CVV банківської картки, тому не передавайте конфіденційну інформацію стороннім особам.

