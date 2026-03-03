Доплати для пенсіонерів у Київській області оновилися з початку 2026 року, що дозволило частині українців отримати більші щомісячні надбавки.

Доплати для пенсіонерів у Київській області помітно зросли після того, як з січня 2026 року було підвищено розмір мінімальної пенсії, повідомляє Politeka.

Як проінформували у ПФУ, це підвищення стало базою для автоматичного перерахунку надбавок за понаднормовий страховий стаж, який враховується для обчислення пенсій.

Збільшення торкнулося як жінок із понад 30 років страхового стажу, так і чоловіків, які мають понад 35 років стажу, у тому числі осіб із пільговим стажем за Списком №1.

Практично це означає, що за кожен рік роботи понад норматив пенсіонеру додається 1% від мінімальної пенсії, що наразі становить 25,95 гривні.

Для прикладу, жінка зі стажем 40 років отримує 259,50 гривні замість 236,10 гривні у попередньому році, а чоловік із таким самим стажем – 128,75 гривні замість 118,05 гривні.

Таким чином, щомісячна доплата у Київській області зросла на 23,40 гривні для жінок та на 10,70 гривень для чоловіків. Перерахунок відбувається автоматично, тому звертатися до Пенсійного фонду окремо не потрібно.

У разі, якщо страховий стаж значно перевищує встановлений норматив, сума надбавки збільшується пропорційно кількості додаткових років.

Також доплати для пенсіонерів у Київській області можуть змінюватися після завершення трудової діяльності, адже Пенсійний фонд проводить перерахунок пенсій із урахуванням актуального прожиткового мінімуму.

Це означає, що новий розмір виплат застосовується вже з місяця, який настає після звільнення з роботи. Варто зазначити, що у 2026 році підвищено базові соціальні стандарти та проведено щорічну індексацію пенсій.

