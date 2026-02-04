Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області необхідне для покриття фактичних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області почало діяти у Південноукраїнську з початку зими 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни торкнулися централізованого водопостачання та водовідведення, про що повідомила міська рада на офіційному порталі.

Оновлені розцінки запровадили після аналізу витрат комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство». Серед ключових чинників — зростання вартості електроенергії, послуг Південноукраїнської АЕС і перегляд соціальних стандартів.

Згідно з новими розрахунками, один кубометр води коштує 49,34 гривні з ПДВ замість попередніх 43,08. Послуги водовідведення підвищили до 63,02 гривні з податком, раніше сума становила 57,60. Для оздоровчо-реабілітаційного комплексу «Іскра» та об’єктів гідрокомплексу затвердили окрему ставку — 25,86 гривні за кубометр без ПДВ. Остаточне коригування сум здійснює виконавчий комітет.

У міській раді пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області необхідне для покриття фактичних витрат, підтримки справного стану мереж і своєчасного обслуговування обладнання.

Водночас вартість гарячої води та опалення залишилася без змін. На ці послуги продовжує діяти державний мораторій на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення.

Жителям радять регулярно перевіряти показники лічильників, заздалегідь планувати щомісячні витрати та слідкувати за оновленнями на сайті міської ради. Своєчасна оплата допомагає забезпечити стабільне водопостачання й надійну роботу інженерних систем у будинках громади.

