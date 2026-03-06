Завершення опалювального сезону в Києві дозволить киянам поступово пристосуватися до теплішої погоди та планувати витрати на обігрів житла.

Завершення опалювального сезону в Києві наближається, повідомляє Politeka.

Місцева влада нагадує, що порядок підключення та відключення тепла регламентується пунктом 8 Правил надання послуг із теплопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №830.

Конкретної дати у документі не вказано, а завершення опалювального сезону в Києві відбувається, якщо середньодобова температура протягом трьох діб стабільно перевищує +8°C.

Це дозволяє котельням і тепломережам плавно перейти у літній режим без різких перепадів температури у житлових будинках, школах, лікарнях та інших соціальних об’єктах.

Фахівці радять мешканцям перевіряти стан батарей і вентиляційних решіток, щоб тепло рівномірно розподілялося у кімнатах.

Важливо, що минулого року завершення опалювального сезону в Києві почалося з 24 березня. Водночас, нагадаємо, що у столиці без теплопостачання залишаються понад тисячу будинків.

За даними Київської міської військової адміністрації, 1126 будинків залишаються без відновленого тепла, ще приблизно у 100 будинках зафіксовані локальні аварії на тепломережах.

Пошкодження стосуються внутрішньобудинкових мереж, теплових мереж і систем теплозабезпечення, через які тепло не доходить до квартир.

Російські обстріли завдали серйозних ушкоджень енергетичній інфраструктурі міста. Зокрема, Дарницька ТЕЦ досі не відновила роботу, через що у столиці виник дефіцит електроенергії та обмеження теплопостачання.

Місцева влада та комунальні служби працюють над тим, щоб максимально швидко усунути наслідки аварій і забезпечити мешканців необхідним теплом.

