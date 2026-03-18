Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одесі доступні для отримання у гуманітарному центрі "Гостинна Хата" з 18 березня, повідомляє Politeka.

Волонтери та організатори підготували для видачі велику партію харчових наборів, що складаються з локшини швидкого приготування та спеціальних соусів до страв.

Ця ініціатива з видачі безкоштовних продуктів для ВПО в Одесі стала можливою завдяки плідній співпраці з партнерами та небайдужими людьми.

Нагадаємо, що Благодійний Фонд "Гостинна Хата" регулярно надає продовольчу та іншу гуманітарну підтримку для вразливих груп населення.

Ологошення про видачу допомоги завжди публікують на офіційній сторінці у Фейсбук. Тож, для того, щоб не пропустити важливої інформації - варто слідкувати за даним ресурсом.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одесі зможуть суттєво підтримати людей у непростий час.

Організатори наголошують на тому, що процес видачі буде максимально впорядкованим. Для цього передбачена окрема черга, яка не перетинатиметься з видачею основної допомоги.

Отримати Безкоштовні підтримку зможуть внутрішньо переміщені особи, які мають відповідну довідку, видану у період з 2022 по 2026 роки. Співробітники центру заспокоюють містян та гостей міста, зазначаючи, що продукції вистачить на всіх.

Для того, щоб отримати допомогу, необхідно підготувати та взяти із собою оригінали документів. До цього переліку обов’язково входять паспорт громадянина, ідентифікаційний номер платника податків та довідки внутрішньо переміщених осіб на кожного члена родини.