Кожен охочий може звернутися до центру та отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Полтавській області.

У Полтавській області розпочала роботу програма гуманітарної допомоги для пенсіонерів, яка надає комплексну підтримку місцевим жителям та внутрішньо переміщеним особам старше 60 років, повідомляє Politeka.net.

Ініціативу реалізує фонд «Карітас Полтава» у партнерстві з Caritas Luxembourg та Caritas Austria. Відкрито соціально-реабілітаційний центр, де безкоштовно надають послуги людям, яким потрібен регулярний супровід та допомога у повсякденному житті.

У закладі проводять базові медичні обстеження: вимірюють тиск, рівень глюкози, сатурацію та виконують електрокардіограму. Доступні фізіотерапевтичні процедури, включно з магнітотерапією, УВЧ, пресотерапією та сеансами у соляній кімнаті. Лікувальна гімнастика підтримує рухливість та загальний тонус організму.

Психолог працює індивідуально та з групами, знижуючи стрес і покращуючи емоційний стан. Для дозвілля організовують арттерапію, кінопокази, читацькі зустрічі, музичні та танцювальні заходи, а також творчі майстер-класи.

Щодня відвідувачам подають гарячі обіди. Саме у такому комплексному форматі гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області поєднує харчування, медичні послуги та соціальний супровід, забезпечуючи всебічну підтримку літніх людей.

Центр працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за адресою: Полтава, вулиця Семена Антонця, 24. Мешканців закликають стежити за оновленнями та приходити за графіком, щоб отримати послуги без черг.

Організатори підкреслюють, що ініціатива має довгострокову мету — забезпечити стабільну підтримку старшому поколінню та поступово розширювати перелік доступних сервісів.

Кожен охочий може звернутися до центру та отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Полтавській області, щоб забезпечити соціальне, медичне та харчове забезпечення для покращення якості життя.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Полтавській області: де можна мати від 12 тисяч зарплати на місяць.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що відомо про нові розцінки.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: чого очікувати переселенцям в грудні.