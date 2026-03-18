Графіки відключення світла у Запоріжжі на 19 березня охоплять частину міста через планові роботи в електромережах, повідомляє Politeka.net.
Відповідну інформацію оприлюднили у компанії «Запоріжжяобленерго».
З'явилися додаткові графіки відключення світла у Запоріжжі на 19 березня, які є необхідним для проведення ремонтних робіт, які допоможуть підвищити надійність електропостачання та запобігти можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.
З 8 до 17 години зникне електрика в частині Запоріжжя. Обмеження будуть діяти на вулицях:
- Академіка Александрова — 9, 11, 11а, 13, 15, 17 (п.1–4)
- Звенигородська — 5 (п.1–4), 7 (п.1–4), 14, 16 (п.1–6), 16а, 18 (п.1–6), 18а (п.1–2), 20, 22 (п.1–3)
- Малика — 1–19, 2–22
- Олени Теліги — 72, 72б
- Талаліхіна — 1–29а, 2–22, 10б, 22б, 24б
З 10 до 16 години будуть діяти планові графіки відключення світла в будинках, що розташовані за адресами:
- 8 Березня — 2–29а
- Айвазовського — 13А–92
- Богдана Ступки — 20, 34–76
- Виноградна — 84
- Заозерна — 1–37
- Зернова — 2–49, 94
- Івана Гутніка-Залужного — 16–85
- Котляревського — 1–126а
- Курганна — 1–22
- Логінова — 2–47
- Медична — 35
- Незалежності — 5, 6, 8, 126
- Олександра Мурашка — 1–72
- Олександрівська — 3–15, 4–8
- Панаса Мирного — 2а–6а, 73–93
- Петра Третяка — 3–124
- Престижна — 1–4б
- Прогресивна — 1–115
- Тиражна — 28–52
- Товариська — 1–46
- пров. Бердянський — 1–8
- пров. Газетний — 1–8
- пров. Зерновий — 2–16, 3–13, 15
- пров. Прямий — 1–19
- пров. Рибальський — 1–11, 2–10
З 9 до 17 години не буде електрики через плановий ремонт в будинках, за адресами:
- Автодорівська — 2–12, 14–26, 28–64, 66–80
- Алмазна — 1–15, 2–12, 25, 27
- Банківська — 17
- Брюлова — 5 (п.1–5)
- Верхня — 1
- Висотна — 1–23, 2–22, 30–46, 39–47
- Віктора Ткаченка — 1–21, 2–20, 21–23А, 24–52, 25–53
- Володимира Мономаха — 1–7, 2–16, 9А, 11–19, 11А, 18–34, 25, 27–35
- Гончара — 1–15, 2, 4, 6, 8, 14, 19–37, 32–52, 54–62
- Громадянська — 1–17, 2–20
- Демократична — 107–125, 131
- Довженка — 1–17, 2–22, 19–33, 24, 26–40
- Дослідна станція — 12–44, 46/1, 46/2, 48–70, 70а, 72, 74, 76, 78, 82
- Зеленоярівська — 1–21, 2–24, 23, 26
- Зразкова — 123–139, 138–152
- Каспійська — 63–65, 67, 68–82, 69, 69/1, 69А/1, 69Б, 71, 77–89, 84–94, 91–97, 97А, 98–106, 108–112, 114–134, 136–154, 136/1, 138Б
- Крайова — 1–11, 2, 2А, 4, 6, 8, 10
- Кругова — 146, 148, 150, 152, 154, 154а, 177
- Маєткова — 21–25, 24–34, 29–39
- Михайла Залевського — 2
- Михайла Топоркова — 41–51
- Мішо Хаджійського — 1–7, 2–16
- Павла Чубинського — 51, 53, 55, 57–87
- Паторжинського — 1–51, 1а–3с, 2, 2а–2з, 3, 4–14, 16, 18–58
- Політехнічна — 1–25
- Пологівська — 1–29, 2–12, 15, 16, 20, 24, 26, 28, 30, 31–37, 44
- Придніпровська — 1–3, 2–10, 10
- Редакційна — 1–35, 4–20
- Сиромятникова — 2–6, 6а
- Соснова — 1–19, 14–18, 65–81, 72–86, 83, 85
- Софії Перовської — 1А
- Травнева — 131–177
- Українська — 115–121
- Учительська — 91–134, 91А, 91Б, 95Б, 95В
- Ферганська — 31–49, 32–46, 34а
- Чонгарська — 1Б, 2–70, 3–17, 19–31, 20–34, 35–57, 36–44, 52, 58–70, 59–71
- Чорнобаївська — 30, 32, 36, 37, 38
- Чудова — 107–180
- Яхт-клубна — 6, 7–9, 10, 10А, 12
- пров. Вогняний — 1–11, 2–6
- пров. Єреванський — 1–13
- пров. Женевський — 1–40
- пров. Кедровий — 1–27, 2–20
- пров. Кремнієвий — 1, 1А, 2, 3, 5
- пров. Лисенка — 12
- пров. Листопадовий — 1–11, 2–10
- пров. Макіївський — 1–13, 2–8
- пров. Онуківський — 2–16
- пров. Повітряний — 1–10
- пров. Стальний — 3–14
- пров. Технічний — 1–5, 2, 4
- пров. Юр’ївський — 1–25, 2–22
- Слави — 3–7, 34–52.
