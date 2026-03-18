Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області доступне для переселенців різного віку та потреб, повідомляє Politeka.

На платформі «Допомагай» місцеві жителі розміщують оголошення про тимчасове проживання. Саме вони пропонують різні варіанти безкоштовного житла для ВПО в Вінницькій області, враховуючи індивідуальні умови та побутові можливості.

У Потоках Жмеринського району пропонують будинок, зведений у 1987 році. Він не має централізованого газу та водопостачання, але обладнаний криницею на подвір’ї. Пічне опалення підтримує тепло в холодну пору, а господарі просять мешканців дбати про приміщення та не мати шкідливих звичок.

Помешкання налічує чотири кімнати, веранду, дві літні кухні, сараї, погріб і город із садовими деревами. Такий варіант особливо підходить для тих, хто прагне жити ближче до природи та займатися городництвом або садівництвом.

Ще один варіант доступний у Вінниці на вулиці Лесі Українки. Пропозиція розрахована на жінок із дітьми і забезпечує всі базові умови для комфортного тимчасового проживання. Дім відкритий для переселенців ще з 20 грудня, а внутрішні простори підтримуються у належному стані.

Користувачі платформи можуть обирати житло самостійно, користуючись фільтрами на сайті. Для уточнення деталей передбачена гаряча лінія 0 (800) 332-238.

Волонтери перевіряють усі оголошення вручну, що гарантує безпеку та надійність пропозицій. Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області регулярно оновлюється, тож переселенцям радять слідкувати за новими надходженнями та оперативно реагувати на доступні варіанти.

Завдяки таким ініціативам переселенці можуть швидко знайти прихисток і адаптуватися до нового середовища, не витрачаючи кошти на оренду.

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області: хто може розраховувати на збільшення виплат у 2026 році.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: що саме змінилося для пасажирів.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Вінницькій області: з чим пов'язують ускладнення ситуації.