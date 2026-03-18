Зазвичай в Миколаївській області опалювальний сезон завершується за затвердженими правилами.

Завершення опалювального сезону в Миколаївській області на 2026 рік буде впроваджено згідно з правилами та нормами, визначеними на законодавчому рівні, пише Politeka.net.

Порядок завершення опалювального сезону в Україні визначається постановою Кабінету Міністрів №830.

Відповідно до цього документа, підставою для поступового відключення централізованого опалення є стабільне підвищення середньодобової температури повітря понад +8 °C упродовж трьох днів поспіль.

При цьому враховується не лише денна температура, а й нічна — розраховується середній показник за добу. Такий підхід дозволяє уникнути передчасного припинення теплопостачання, особливо у періоди, коли можливі нічні заморозки або різкі погодні коливання.

Водночас це правило має рекомендаційний характер. Остаточне рішення щодо відключення тепла ухвалюють органи місцевої влади, враховуючи реальні погодні умови та ситуацію в конкретному населеному пункті.

Наприклад, якщо вдень температура піднімається до +12 °C, але вночі знижується до нуля чи нижче, середньодобовий показник може залишатися недостатнім для завершення опалювального сезону. У таких випадках подачу тепла продовжують, щоб забезпечити комфорт у помешканнях.

Зазвичай в Миколаївській області опалювальний сезон завершується наприкінці березня або на початку квітня. Однак конкретні строки можуть змінюватися залежно від погодних умов. У південних регіонах тепло вимикають раніше через швидше потепління, тоді як на півночі чи сході країни опалення може залишатися ще до середини квітня.

У деяких містах, зокрема в Миколаєві, вже застосовують гнучкий підхід до теплопостачання: у денний час подачу теплоносія зменшують до мінімального рівня або тимчасово призупиняють, а ввечері та вночі, коли температура знижується, її знову підвищують. Це дозволяє ефективніше використовувати ресурси та підтримувати комфортну температуру в оселях.

