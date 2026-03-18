Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області надають кілька благодійних фондів та волонтерських організацій, які працюють із людьми, що потребують підтримки, повідомляє Politeka.

У регіоні діє низка ініціатив, спрямованих на допомогу тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Однією з таких організацій є БО БФ "Карітас - Львів УГКЦ”.

Тут надають підтримку внутрішньо переміщеним особам, які через війну були змушені залишити свої домівки. Зокрема, час від часу, доступні й безкоштовні продукти для ВПО у Львівській області.

Представники фонду зазначають, що за детальною інформацією щодо отримання допомоги варто звертатися за телефоном +380673414688.

Ще один осередок допомоги працює у межах діяльності Благодійного фонду "Карітас УГКЦ Львів”. У цій організації підтримку можуть отримати не лише переселенці.

Її надають різним категоріям людей, зокрема дітям, літнім людям, жінкам, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям.

Тут безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області часто стають важливою підтримкою для тих, хто через складні життєві обставини не може самостійно забезпечити базові потреби.

Допомогу також надає Центр Волонтерства "Корпорація добрих справ”. У центрі працюють волонтери, які підтримують тих, хто дійсно потребує турботи.

Серед отримувачів підтримки є діти, літні люди, жінки, внутрішньо переміщені особи та малозабезпечені сім’ї. Представники організації радять звертатися насамперед за телефоном, щоб уточнити умови отримання допомоги.

