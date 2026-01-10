Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області залишаються важливим елементом підтримки громад.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області надає Всесвітня продовольча програма ООН у межах гуманітарної підтримки населення, яке постраждало від війни, повідомляє Politeka.

Про це інформують представники організації.

Допомога охоплює кілька форматів. Основний — продуктові коробки, розраховані на 30 днів, що покривають близько 60% місячної потреби в калоріях. До складу входять борошно, крупи, макарони, олія, консерви, бобові, вівсяні пластівці, цукор і сіль.

Окремо передбачені набори швидкого споживання для людей, які нещодавно евакуювалися або не мають можливості готувати. Такий раціон включає готові страви, хліб та консерви і розрахований на одну особу приблизно на п’ять днів. Видачу здійснюють партнери ВПП у транзитних пунктах та окремих громадах.

Крім цього, організація забезпечує доставку хліба, який закуповують у місцевих пекарнях. Його передають у тих самих локаціях, де роздають продуктові набори, без додаткової реєстрації.

Також ВПП підтримує лікарні, колективні центри, заклади догляду та інші установи з власними кухнями, де перебувають вразливі групи населення. Перелік таких об’єктів формується у співпраці з місцевою владою та гуманітарними партнерами.

Усі продукти проходять перевірку якості та безпеки. Близько 80% продовольства закуповують в Україні у сертифікованих постачальників, а склад наборів може змінюватися залежно від наявності та рекомендацій фахівців.

Таким чином, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області залишаються важливим елементом підтримки громад. З питань отримання допомоги жителів регіону просять звертатися на гарячу лінію партнера ВПП — благодійної організації «АДРА» за номером 0 800 20 13 30.

