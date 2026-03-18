Для отримання детальної інформації та консультацій переселенці можуть звертатися за грошовою допомогою для ВПО у Полтавській області через офіційні сервіси.

У березні 2026 року грошова допомога для ВПО у Полтавській області буде надаватися за оновленими правилами, повідомляє Politeka.net.

Пенсійний фонд України зазначив, що розмір виплат залишився без змін: діти та люди з інвалідністю отримують по 3 000 гривень щомісяця, дорослі переселенці — по 2 000 гривень. Кошти нараховуються одному з членів родини, який уповноважений отримувати допомогу за всіх мешканців домогосподарства.

Головна зміна стосується критеріїв доходу. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 гривень. На цій основі встановили граничний рівень середньомісячного доходу для отримання виплат.

Середньомісячний дохід на одного члена сім’ї не повинен перевищувати 10 380 гривень. Саме цей показник застосовують для визначення права на грошову допомогу для ВПО у Полтавській області.

Розрахунок проводять із сумарного доходу всіх членів родини, поділеного на кількість осіб. Якщо ліміт перевищено, призначення допомоги можуть відмовити або припинити нарахування.

Раніше відмовлені родини тепер можуть подати повторну заяву, враховуючи нові критерії. Виплати у березні призначені на шість місяців і охоплять як нових заявників, так і тих, хто відповідає оновленим умовам.

Програма дозволяє переселенцям зберегти стабільну підтримку та частково покрити витрати на проживання в складних обставинах.

Для отримання детальної інформації та консультацій переселенці можуть звертатися за грошовою допомогою для ВПО у Полтавській області через офіційні сервіси.

Щоб уникнути перерв у виплатах, переселенцям радять регулярно перевіряти доходи та оновлювати дані у системах, де надається грошова допомога для ВПО у Полтавській області.

