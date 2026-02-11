Обмеження руху транспорту в Києві на час ремонту дозволять безпечно виконати роботи.

Обмеження руху транспорту в Києві запровадять 12 та 13 лютого на Набережному шосе в Печерському районі, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає «Київавтодор».

Роботи триватимуть із 8:00 до 20:00 на ділянці від розв’язки біля мосту ім. Є. О. Патона до Поштової площі. Проїжджу частину ремонтуватимуть поступово, тому рух частково обмежуватиметься — по одній смузі почергово.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та радять враховувати обмеження при плануванні маршруту.

Фахівці зазначають, що обмеження руху транспорту в Києві на час ремонту дозволять безпечно виконати роботи та забезпечити якість дорожнього покриття. Пасажирів закликають заздалегідь підбирати альтернативні шляхи, щоб уникнути заторів.

Крім того, у Київській області також повідомляли про підвищення тарифів на комунальні послуги.

У Ставищенській територіальній громаді встановили нові тарифи: за кубометр води доведеться сплатити 30,54 грн без ПДВ та 36,65 грн з податком, а послуги водовідведення коштуватимуть 36,21 грн без ПДВ та 43,45 грн з податком. Інформацію про зміни комунальне підприємство оприлюднило на офіційних сайтах та через публічні оголошення.

Контроль за дотриманням нових ставок здійснює заступник селищного голови. Місцеве ЖКП зазначає, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відображає фактичні витрати та забезпечує стабільну роботу водопостачання і каналізації.

Експерти зазначають, що продумане планування платежів допомагає уникнути заборгованості та підтримує надійну роботу комунальної інфраструктури громади.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.