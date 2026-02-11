Ограничение движения транспорта в Киеве на время ремонта позволит безопасно выполнить работы.

Ограничения движения транспорта в Киеве будут введены 12 и 13 февраля на Набережном шоссе в Печерском районе, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет « Киевавтодор ».

Работы продлятся с 8:00 до 20:00 на участке от развязки у моста им. Е. А. Патона к Почтовой площади. Проезжую часть будут ремонтировать постепенно, поэтому движение будет частично ограничиваться — по одной полосе поочередно.

В коммунальной корпорации извиняются за временные неудобства и советуют учитывать ограничения при планировании маршрута.

Специалисты отмечают, что ограничение движения транспорта в Киеве на время ремонта позволит безопасно выполнить работы и обеспечить качество дорожного покрытия. Пассажиров призывают заранее подбирать альтернативные пути, чтобы избежать пробок.

Кроме того, в Киевской области также сообщалось о повышении тарифов на коммунальные услуги.

В Ставищенском территориальном сообществе установили новые тарифы: за кубометр воды придется оплатить 30,54 грн без НДС и 36,65 грн с налогом, а услуги водоотвода будут стоить 36,21 грн без НДС и 43,45 грн с налогом. Информацию об изменениях коммунальное предприятие обнародовало на официальных сайтах и ​​через публичные объявления.

Контроль за соблюдением новых ставок осуществляет заместитель поселкового головы. Местное ЖКУ отмечает, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области отражает фактические расходы и обеспечивает стабильную работу водоснабжения и канализации.

Эксперты отмечают, что продуманное планирование платежей помогает избежать задолженности и поддерживает надежную работу коммунальной инфраструктуры.

