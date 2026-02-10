Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відображає реальні витрати та гарантує безперебійну роботу систем.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області набуло чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються вартості водопостачання та водовідведення у місцевих громадах. Нові розцінки враховують витрати на електроенергію, обслуговування обладнання та оплату праці персоналу. Мета — забезпечити стабільну роботу водопровідних і каналізаційних мереж протягом року.

У Ставищенській територіальній громаді встановлено такі тарифи: подача води — 30,54 грн за кубометр без ПДВ і 36,65 грн із податком; водовідведення — 36,21 грн без ПДВ та 43,45 грн із податком. Комунальне підприємство повідомляє про оновлення через офіційні сайти та публічні оголошення.

Контроль за виконанням нових ставок покладено на заступника селищного голови. Місцеве ЖКП наголошує, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відображає реальні витрати та гарантує безперебійну роботу систем.

Влада радить мешканцям планувати бюджет, стежити за актуальними повідомленнями та своєчасно оплачувати рахунки. Соціально вразливі категорії можуть користуватися пільгами та державною підтримкою, що пом’якшує фінансове навантаження.

Експерти зазначають, що продумане планування платежів допомагає уникнути заборгованості та підтримує надійну роботу комунальної інфраструктури громади.

Незважаючи на це, в області є також хороші новини. Зокрема, жителі мають можливість отримати безкоштовне житло.

Доступні варіанти дозволяють забезпечити безпеку та базові умови для життя, особливо для тих, хто змушений був залишити рідні домівки через бойові дії.

