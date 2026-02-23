Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Києві надають мешканцям столиці, переселенцям та літнім людям, які потребують підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Києві готують і роздають волонтери благодійної організації «Їжа життя», повідомляє Politeka.

За інформацією організації, ініціатива спрамована на роздачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Києві у вигляді готових страв.

Проєкт охоплює всі райони столиці, де люди опиняються у складних життєвих обставинах і потребують харчування. Організація системно підтримує тих, хто потребує допомоги, включно з переселенцями, літніми людьми та тими, хто постраждав від війни.

Волонтери готують поживні страви рослинного походження, дотримуючись високих стандартів чистоти та якості. Основу раціону складає вегетаріанська або веганська їжа, яка допомагає забезпечити необхідні калорії та поживні речовини у холодний період.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Києві роздають у встановлених точках за графіком, тричі на тиждень. Це понеділок, середа та пʼятниця.

Точки роздачі включають парк «Веселка» на вулиці Мрії о 13:30, вулицю Новомостицьку, 2-Г о 14:00 та вулицю Нижній Вал, 23 о 15:30. Організатори наголошують, що обіди доступні для всіх, хто цього потребує.

Працівники просять поширити інформацію серед тих, хто може потребувати допомоги, щоб більше людей змогли скористатися ініціативою та отримати гарячі страви.

Проєкт також пропагує ненасильницький спосіб життя та сталий розвиток через рослинне харчування. «Їжа життя» активно працює у столичних районах, готуючи та роздаючи обіди тим, хто постраждав від війни або живе в умовах обмеженого доступу до продовольства.

