Подорожчання проїзду в Черкасах найбільше відчують ті, хто користується готівковим способом розрахунку.

Подорожчання проїзду в Черкасах набуло чинності з 14 березня після рішення міськвиконкому щодо зміни тарифів у пасажирському транспорті, повідомляє Politeka.

На засіданні члени виконкому внесли корективи до попереднього документа про вартість перевезень у межах громади. Йдеться про маршрути, які обслуговують компанії некомунальної форми власності за договорами у звичайному режимі руху.

Відповідно до ухвалених змін, ціна становитиме 16 гривень при оплаті банківською карткою або пристроєм із функцією NFC. У разі розрахунку готівкою пасажирам доведеться сплатити 20 гривень.

Таким чином, подорожчання проїзду в Черкасах найбільше відчують ті, хто користується готівковим способом розрахунку. Міська влада зазначає, що рішення спрямоване на впорядкування розрахунків та стимулювання безконтактних платежів.

Нові розцінки діятимуть на всіх відповідних маршрутах після офіційного оприлюднення документа.

Крім того, в Черкаській області також повідомляли про підвищення тарифів на комунальні послуги.

За оновленими тарифами один кубометр централізованого водопостачання коштує 55,74 гривні, а водовідведення — 38,28 гривні. Послуга з вивезення побутових відходів зросла в ціні приблизно на 17%.

Жителі багатоквартирних будинків із контейнерною системою сплачують 48,14 гривні на місяць за кожну особу. Для приватного сектору передбачено 48,14 гривні за контейнер або 40,02 гривні за відсутності ємності.

Транспортування змішаних відходів становить 127,49 гривні за кубометр для населення, 138,74 гривні — для бюджетних установ та 182,48 гривні — для інших організацій.

