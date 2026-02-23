Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве предоставляют жителям столицы, переселенцам и пожилым людям, нуждающимся в поддержке.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве готовят и раздают волонтеры благотворительной организации «Еда жизни», сообщает Politeka.

По информации организации, инициатива направлена ​​на раздачу бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Киеве в виде готовых блюд.

Проект охватывает все районы столицы, где люди оказываются в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в питании. Организация системно поддерживает нуждающихся в помощи, включая переселенцев, пожилых людей и пострадавших от войны.

Волонтеры готовят питательные блюда растительного происхождения, соблюдая высокие стандарты чистоты и качества. Основу рациона составляет вегетарианская или веганская пища, помогающая обеспечить необходимые калории и питательные вещества в холодный период.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве раздают в установленных точках по графику, трижды в неделю. Это понедельник, среда и пятница.

Точки раздачи включают парк «Радуга» на улице Мечты в 13:30, улицу Новомостицкую, 2-го в 14:00 и улицу Нижний Вал, 23 в 15:30. Организаторы отмечают, что обеды доступны для всех, кто в этом нуждается.

Работники просят распространить информацию среди тех, кто может нуждаться в помощи, чтобы больше людей смогли воспользоваться инициативой и получить горячие блюда.

Проект также пропагандирует ненасильственный образ жизни и устойчивое развитие через растительное питание. «Еда жизни» активно работает в столичных районах, готовя и раздавая обеды пострадавшим от войны или живущим в условиях ограниченного доступа к продовольствию.

