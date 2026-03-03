Нова система оплати за проїзд у Львівській області має забезпечити прозорий облік перевезень.

Нова система оплати за проїзд у Львівській області продовжує впроваджуватися у Дрогобич в межах цифровізації пасажирських перевезень, повідомляє Politeka.

У громаді розширюють функціонал Картки жителя та електронних сервісів.

Проєкт реалізують спільно з оператором ТОВ «ІЗІСОФТ», який входить до фінтех-групи EasyPay. У міській раді відбулася робоча нарада щодо результатів запуску та подальших кроків.

Засідання пройшло під головуванням керуючого справами виконкому Віталія Вовківа за участі представників структурних підрозділів, освітян, перевізників та фахівців оператора. Під час зустрічі презентували аналітику використання сервісу, технічні можливості платформи та плани розширення електронного застосунку.

Станом на зараз транспорт у громаді обладнали валідаторами для безготівкових розрахунків. Видано 9,4 тисячі пільгових карток, оформлення триває у місцевому Центрі надання адмінпослуг. Окремо реалізують продаж у торговельній мережі, де мешканці вже придбали понад 1500 носіїв.

Оператор повідомив, що провів перевірку роботи обладнання у форматі «таємного пасажира». Фахівці протестували процес купівлі та оплату в салонах, зафіксувавши технічні нюанси для доопрацювання.

У межах впровадження безготівкового формату запрацював диференційований тариф. Для власників Картки жителя вартість становить 15 гривень, при розрахунку банківською карткою — 18, готівкою — 20. Такий підхід стимулює перехід на електронні платежі.

Паралельно триває інтеграція сервісу в освітню сферу. До пілотного проєкту долучилися Науковий ліцей ім. Богдана Лепкого, Ліцей №1 ім. Івана Франка та Ліцей №3 ім. В’ячеслава Чорновола. Учнівські картки планують використовувати не лише для поїздок, а й для обліку перебування дітей у закладах та організації харчування.

Під час обговорення порушили питання пільг для військовослужбовців і родин загиблих або зниклих безвісти захисників. Громада планує звернутися до обласної адміністрації щодо інтеграції баз даних для врегулювання обліку відповідних категорій.

Також учасники зустрічі розглянули алгоритм дій у разі технічних збоїв або відсутності інтернет-з’єднання. Водії повинні діяти згідно із законодавством, а пасажири — мати документи, що підтверджують право на пільгу. У випадку передачі персональних карток стороннім особам передбачене блокування.

У міськраді наголошують, що нова система оплати за проїзд у Львівській області має забезпечити прозорий облік перевезень, підвищити якість сервісу та створити єдиний стандарт розрахунків у громаді. Робота над розширенням функціоналу триває.

