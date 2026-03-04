Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области обеспечивает бесперебойную работу водопроводов, регулярный водоотвод и своевременный вывоз мусора.

С начала 2026 г. в Полтавской области произошло повышение тарифов на коммунальные услуги, сообщает Politeka.

Общины региона получили новые платежки. Изменения включают водоснабжение, водоотвод и вывоз бытовых отходов. Решение было принято для обеспечения стабильной работы инженерных сетей и соблюдения санитарных норм.

В Заводской общине отмечают, что пересмотр тарифов связан с ростом затрат на обслуживание оборудования, закупку материалов и поддержку систем в рабочем состоянии. Предыдущие ставки не отражали фактических потребностей и могли оказывать влияние на качество услуг.

Для жителей многоквартирных домов ежемесячный платеж вырос на 14,95 грн. и теперь составляет 48,80 грн. за одного человека. Частные домовладения будут платить 37 грн вместо 25. Бюджетные учреждения получили повышение на 2,55 грн, другие категории - на 2,94 грн.

Расчеты подготовило коммунальное предприятие "Заводское-2010". Жители могут подавать предложения или замечания по электронным сервисам или непосредственно к предприятию.

Специалисты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области обеспечивает бесперебойную работу водопроводов, регулярный водоотвод и своевременный вывоз мусора. Это позволяет планировать ремонтные работы, модернизировать оборудование и поддерживать персонал.

Жителям советуют заранее планировать бюджет, следить за официальными сообщениями и своевременно оплачивать счета. Социально уязвимые категории могут воспользоваться льготами или государственной поддержкой для уменьшения финансовой нагрузки.

