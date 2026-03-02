Доплати для пенсіонерів у Харківській області у 2026 році передбачають збільшені щомісячні виплати для людей похилого віку.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області у 2026 році нараховуються на основі понаднормового трудового стажу та діючого прожиткового мінімуму, повідомляє Politeka.

Про доплати для пенсіонерів в Харківській області проінформували на офіційному сайті Пенсійного фонду України.

Зокрема, починаючи з 1 січня 2026 року, надбавка розраховується як 1% від мінімальної пенсії за віком за кожен рік роботи понад встановлену норму.

В умовах нового прожиткового мінімуму, що складає 2 595 грн, така доплата для пенсіонерів у Харківській області становить 25,95 грн за кожен рік стажу.

Для жінок з трудовим стажем понад 30 років і чоловіків понад 35 років нарахування здійснюється автоматично. У випадку продовження роботи після виходу на пенсію або при зміні прожиткового мінімуму, перерахунок проводиться відповідно до нових показників.

Ветерани праці також можуть розраховувати на соціальні пільги, які передбачають розширений доступ до медичних послуг, безкоштовне зубне протезування та першочергове санаторно-курортне лікування.

Для отримання цих пільг необхідно оформити посвідчення ветерана праці через органи соціального захисту. Крім того, статус ветерана праці дає право на безплатний проїзд у громадському транспорті в межах області, першочерговий ремонт житла та забезпечення твердим паливом.

Мінімальна надбавка за п’ять років понаднормового стажу у 2026 році становить щонайменше 129,75 грн. Такі виплати дозволяють не лише підтримати фінансово українців, а й надати додаткові соціальні гарантії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: хто ризикує втратити соцпідтримку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: куди звертатися, щоб отримати дах над головою.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що саме можуть надати та куди звертатися.