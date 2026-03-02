Збережено щомісячну грошову допомогу для ВПО у Харківській області на проживання, а для дітей-переселенців передбачено особливі умови.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області продовжує виплачуватись, з'явиться ще одна виплата, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розповіли в ПФУ.

Збережено щомісячну грошову допомогу для ВПО у Харківській області на проживання, а для дітей-переселенців передбачено особливі умови та збільшення охоплення допомогою.

Станом на лютий сума виплат для дітей та осіб з інвалідністю становить 3 000 гривень на місяць, тоді як дорослі отримують по 2 000 гривень. Ці кошти нараховуються автоматично на банківські картки отримувачів у два етапи — 15 та 28 числа кожного місяця, що дозволяє громадянам стабільно планувати свої витрати на продукти, оренду житла та комунальні послуги.

Також прийнято рішення про розширення підтримки для дітей з родин ВПО. Починаючи з лютого 2026 року, за ініціативи профільного комітету Верховної Ради, право на щомісячну виплату у розмірі 3 000 гривень матимуть усі діти-переселенці без винятку.

Головною новацією стало скасування прив’язки допомоги до доходів сім’ї для певної категорії дітей: якщо раніше нарахування виплат залежало від середньомісячного доходу на одного члена сім’ї, то з лютого допомога на дитину надаватиметься незалежно від того, чи працюють батьки та який розмір їхньої зарплати.

Що стосується загальних правил отримання грошової допомоги для ВПО у Харківській області у 2026 році, для дорослих членів родин залишається чинним критерій середньомісячного доходу. Через підвищення прожиткового мінімуму з 1 січня до 2 595 грн, граничний дохід для продовження виплат на наступні шість місяців становить 10 380 грн на одного члена сім’ї.

Водночас для найбільш вразливих категорій, таких як пенсіонери з низьким доходом, особи з інвалідністю I та II груп, а також діти-сироти, виплати продовжуються автоматично, без додаткової перевірки фінансового стану родини.

