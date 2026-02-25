У низці населених пунктів Харківської області 26 лютого 2026 року будуть застосовувати нові локальні графіки відключення світла.

Обленерго оголосило про додаткові графіки відключення світла в деяких населених пунктах Харківської області на четвер, 26 лютого 2026 року, повідомляє Politeka.

Енергетики попереджають, що 26 лютого додаткові графіки відключення світла в Харківській області будуть застосовувати зокрема на території Богодухівської міської громади. Орієнтовно з 9:00 до 17:00 без електроенергії частково залишаться мешканці таких населених пунктів:

Богодухів (вул. Мусійчанська, Сковороди, Золочівська, Моргунова, Веселкова, Миколи Оверченка, Преображенська, пров. Золочівський, Лікарняний);

Мусійки (Веселкова, Заводська, Шевченка, Вільна, 8-го Березня, Олени Пчілки, Мусійчанська);

Павлівка (Лісна, пров. Лісний, Молодіжний);

Воскресенівка (Шкільна);

Пісочин (Пісочинська);

Мерло (Курили).

Для деяких мешкнаців району планові знеструмлення триватимуть менше – з 9:00 до 13:00, пише Politeka. Такі обмеження електропостачання діятимуть у:

м. Богодухів (по вул. 8 Мехкорпусу, Івана Івченка, Історична, Вишнева, Волонтерська, Гімназійна, Генерала Нікітіна, Гоголя, Демʼянівська, Залужанська, Захисників України, Красивий Яр, Лозівська, Бєляєва, Дерегуса, Ніла Веденічева, Новоселівська, Підлісна, Піщана, Перемоги, Покровська, Свято-Миколаївська, Слобожанська, Солов’їна, Центральна та низці провулків);

с. Лозова (Агрошкільна, Козацька, Училище, Центральна);

с. Мусійки (Михайла Дерегуса, Харківська).

Про інші графіки відключення світла в регіоні на 26 лютого обленерго повідомить окремо.

