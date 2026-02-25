Прогноз погоди з 26 лютого по 7 березня в Харкові обіцяє переважно хмарні дні з невеликою кількістю опадів.

Прогноз з 26 лютого по 7 березня в Харкові, як кажуть синоптики, передбачає мінливу погоду, типову для початку весни, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди з 26 лютого по 7 березня в Харкові надали на сайті sinoptik.ua.

26 лютого місто накриє хмарне небо, а ранковий дрібний дощ зі снігом завершиться ближче до середини дня, після чого опадів більше не передбачають. Температура коливатиметься від +1° вночі до +3° вдень.

27 лютого ранкове та вечірнє небо залишатиметься ясним, а вдень можливе короткочасне затягування хмарами. Температура підніметься до +2° вдень, без опадів.

28 лютого очікується хмарне небо протягом усього дня, температура коливатиметься від -7° вранці до +1° вдень, опадів не передбачають.

1 березня у місті небо буде повністю вкрите хмарами, денна температура підніметься до +4°, а вночі триматиметься близько 0°.

2 березня очікується схожа похмура атмосфера на вулиці з температурою вдень +4°, вологість підвищена до 95%, вітер слабкий - 1,3–3,9 м/с.

3 березня протягом дня хмари залишатимуться домінуючими, денна температура досягне +4°, вночі близько +1°.

4 березня будуть рідкісні прояснення серед хмарного неба, денна температура підніметься до +6°, нічна триматиметься на рівні -1°.

5 березня місто залишиться в хмарності, денна температура +5°, вологість до 88%, вітер до 4,6 м/с. 6 та 7 березня хмарність збережеться, температура вдень підніметься до +5°, вночі +1°, опадів не очікується.

Таким чином, прогноз з 26 лютого по 7 березня в Харкові показує стабільно холодну та переважно хмарну погоду, з незначними температурними коливаннями і практично відсутністю опадів.

