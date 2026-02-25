Графіки відключення світла в Одеській області на 26 лютого торкнуться лише деяких населених пунктів.

Графіки відключення світла в Одеській області будуть діяти через планові та профілактичні роботи в електромережах на 26 лютого, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Одеські електромережі».

Графіки відключення світла в Одеській області на 26 лютого торкнуться низки населених пунктів. Так, з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК «Одеські електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах Яськівська територіальна громада. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії 26.02.2026 року з 08:00 год. до 18:00 год в селі Яськи по вулицям:

Героїв України, Гоголя, Дружби, Європейська, Житомирська, Придністровська.

26.02.2026 з 09:00 до 19:00 будуть проводитись профілактичні роботи у межах Стрюківської сільської ради. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії у населеному пункті Шабельники за адресами:

Новоселів, Топузанова, Шкільна.

Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада зробила попередження про додаткові та планові графіки відключення світла в Одеській області. Вони триватимуть у зв’язку з виконанням планових робіт. Зокрема буде відключення електроенергії з 08:00 до 19:00 в селі Новоселівка на вулиці Насіннєва.

Варто також зазначити, що ДТЕК «Одеські електромережі» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

