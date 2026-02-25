Мешканців просять заздалегідь врахувати графіки відключення світла у Рівненській області на 26 лютого та підготуватися до можливих перерв у електропостачанні.

Графіки відключення світла у Рівненській області на 26 лютого торкнуться частини населених пунктів через профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго» та опублікували детальний перелік адрес і годин, коли можливі перерви в електропостачанні.

Енергетики оприлюднили детальний перелік населених пунктів і вулиць, де вводяться графіки відключення світла у Рівненській області на 26 лютого. Відключення пов’язані з проведенням технічного обслуговування мереж, модернізацією обладнання та іншими плановими заходами.

З 9 до 17 години в селі Ясининичі вводяться на наступних вулицях населеного пункту:

І. Франка 11А, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18, 19, 19Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27а, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 44, 46, 48А, 48Б, 50, 50а, 52, 54, 56, 56А, 58, 62, 64, 66, 6А

І. Франка пров. 19А

Щаслива 4

Ювілейна 24, 26

Також з 9 до 17 години вимикатимуть електроенергію в селі Обарів. Знеструмлення вводяться в будинках, що розташовані за наступними адресами:

Івана Франка 5

Глибока 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

Набережна 2

Соборна 4, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19

З 9 до 17 години триватиуть додаткові графіки відключення світла. Вони будуть тривати в селі Городок на наступних вулицях:

Зарічна: 1, 11, 15, 17, 19, 1А, 21, 23, 25, 27, 2А, 3, 3а, 4, 5, 9

Штейнгеля барона: 129А, 130, 133, 133А, 135, 137, 139Г

Б. Хмельницького: 1, 2, 3, 4А

Вишнева

Ніна Майструк: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А

Ткача: 4А

Чабана: 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 24

Штейнгеля барона (інша ділянка): 1, 1А, 10, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 21, 21А, 23, 25, 27, 101, 103, 105, 109, 111, 115, 119, 123

Крім цього, з 9 до 17 години вимикатимуть електрику в будинках села Липне, але обмеження будуть лише на вулицях:

Гагаріна: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 24, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Липне Лесі Українки: 1, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 1а, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Липнева: D2, D3

Лісова: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9

Шевченка: 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 9

Шкільна: 1, 10, 12, 14, 4, 6, 8

«Рівнеобленерго» рекомендує мешканцям стежити за актуальними графіками відключень на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

