З метою підвищення надійності електропостачання триватимуть ремонти, через що введено графіки відключення світла в Київській області на 26 лютого.

Опубліковано додаткові графіки відключення світла у Київській області, що триватимуть 26 лютого через профілактичні роботи в мережах, пише Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Київські регіональні електромережі».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, Київські регіональні електромережі 26 лютого буде проводити профілактичні роботи в межах міста Переяслав. Знеструмлення триватимуть з 8:30 до 16:30 години за наступними адресами:

Музейна — 2

Ніколенка Анатолія — 7, 13, 14, 16, 19, 22, 28, 37, 41, 47

Петропавлівська — 1, 1 д, 1А, 1Б, 1В, 3, 3А, 5, 7А, 9, 9 А, 9 б, 11, 11А, 11А/2, 11В, 13А, 15, 15А, 15Б, 16, 17, 17А, 17В, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25/а, 26, 26А, 27, 27А, 28, 29, 30, 30-а, 31, 33, 34А

Потапенка Ярослава — 1, 1А, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6Б, 7, 7А, 7Б, 7/б, 8, 8А, 8 б, 8В, 8Г, 9А, 10, 11А, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 20А, 22

Ромашкова — 1, 2б, 5

Ташанська — 8А, 8Б, 8В, 8Г, 12, 14, 17А, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Золотоніське шосе — 17А, 17Б, 31, 31А, 33, 33А, 33Б, 35, 35А, 35Б, 35В, 37, 37Б, 39, 48, 50, 52, 52/А, 54, 56, 58, 60, 60А, 62, 62а, 62Б

Також будуть вимикати світло в селі Гланишів з 12:00 до 18:00 години за такими адресами:

Вишнева — 2, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Клевинська — 1, 4, 6, 12

Лісова — 4, 12

Покровська — 64а

Поліська — 1–9, 11, 12, 14

Чигиринська — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Чорнобаївська — 1–10Гланишів (12:00–18:00)

Вишнева — 2, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Клевинська — 1, 4, 6, 12

Лісова — 4, 12

Покровська — 64а

Поліська — 1–9, 11, 12, 14

Чигиринська — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Чорнобаївська — 1–10

В межах Великодимерської територіальної громади триватимуть додаткові вимкнення електрики з 8 до 18 години, проте вони стосуються лише частини населених пунктів:

Гайове вулиці: Абрикосова, Бобрицька, П.Загребельного, Коцюбинського, Стуса, П.Мирного.

Вільне: вул. 8-го Березня

Гребельки вулиці: Вишнева, Лісова, Малинова, Миру, Набережна

с. Русанів вулиці: Горіхова, Вишнева, Дворецька, Жовтнева, Коцюбинського, Лесі Українки, Довженка, Молодіжна, Окружна, Перемоги, Прилуцька, Привітна, Партизанська, Першотравнева, Садова, Гайова, Коцюбинського

З 8 до 18 години в межах Калинівської громади також довго не буде світла. Обмеження стосуються села Калинівка на вулицях:

Квітнева, Вишнева, Травнева, Лісова, Садова, Північна, пров. Травневий, Сонячна, Шкільна, героїв Азова

Актуальну інформацію про відключення електроенергії, які публікує ДТЕК «Київобленерго», можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: як скориговано нові ціни.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: хто отримає додаткові виплати в лютому.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Києві: на яких маршрутах зросли ціни.