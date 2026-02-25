Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі періодично надають у різних гуманітарних центрах міста.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі можна отримати у кількох організаціях, які працюють у місті та області, повідомляє Politeka.

Йдеться як про державні ініціативи, так і про благодійні фонди, що підтримують внутрішньо переміщених осіб, літніх людей та інші вразливі категорії населення.

Водночас, організатори наголошують, що графіки видачі безкоштовних продуктів для ВПО в Запоріжжі та обсяги допомоги можуть змінюватися. Тому варто перевіряти актуальну інформацію на офіційних сайтах та сторінках у соціальних мережах.

Один із ключових пунктів допомоги у місті - це Гуманітарний штаб, який надає підтримку різним верствам населення. Пункти працюють у кількох районах облцентру з понеділка по суботу з 10:00 до 14:00.

В Олександрівському районі звертатися можна до КЗ «Запорізький академічний обласний театр ляльок» ЗОР на вул. Гоголя, буд.60.

У Заводському районі допомогу надають на вул. Ринкова, буд. 2. У Вознесенівському районі пункт розташований на вул. Незалежної України, буд. 55.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі також можуть надавати благодійні організації. Зокрема, Благодійний фонд «Карітас» надає гуманітарну та психологічну допомогу людям, які постраждали від війни, важкохворим та самотнім літнім людям.

Фонд також організовує догляд вдома для людей похилого віку та осіб з інвалідністю на безоплатній основі. Ще один напрям підтримки забезпечує Help ЗП ЮА, який працює як фонд гуманітарної допомоги для жителів міста.

