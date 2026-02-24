Графік відключення води до 1 березня в Чернігові означає, що місцевим мешканцям доводиться терпіти тимчасові незручності.

Графік відключення води до 1 березня в Чернігові ввели через аварійні ситуації на водопроводах, повідомляє Politeka.

Про графік відключення води до 1 березня у Чернігові проінформували в офіційному Телеграм-каналі КП "Чернігіводоканал".

Перш за все, внаслідок пориву водопроводу діаметром 150 мм по вулиці Любецька, 187 з 10:30 23 лютого було перекрито водопостачання.

Без постачання залишилися багатоповерхові будинки за адресою вул. Любецька, 169, приватні будинки на вул. 102-й км., 3, 5, 7 та вул. Любецька, 171, 173, а також юридичні споживачі на вул. Любецька, 96, 98, 163, 167, 167А, 169, 179, 183, 187, 191А, 191В.

Комунальне підприємство забезпечило підвезення питної води, а відновлення водопостачання заплановане до 01.03.26.

Окрім цього, 21 лютого, у зв’язку з поривом водопроводу діаметром 200 мм на перехресті вул. О. Білевич та вул. Алєксєєва, перекрили постачання для приватних будинків № 15, 17, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 28, 30 на вул. Алєксєєва.

Підключення заплановано до 28.02.26. За будь-якою додатковою інформацією мешканці можуть звертатися за телефоном 0800 50 50 51.

Графік відключення води до 1 березня в Чернігові дає змогу місцевим мешканцям краще спланувати свої побутові справи, зважаючи на незручності.

Мешканцям рекомендують стежити за оновленнями у телеграм-каналі КП "Чернігівводоканал" та у разі виникнення додаткових запитань - звертатися за телефоном 0800 50 50 51 для уточнення деталей.

Важливо, що вся інформація про інші аварійні та планові роботи доступна на тому ж Телеграм-каналі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: яка вартість тепер актуальна.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: яка вартість оголошена.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігові: де можна заробляти 27 тисяч гривень.