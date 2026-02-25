Впровадження нової системи оплати за проїзд у Київській області дозволяє точно відстежувати використання пільгових поїздок.

У Білоцерківському громадському транспорті запроваджено нову систему оплати за проїзд у Київській області, яка передбачає використання автоматизованих валідаторів для обліку поїздок, повідомляє Politeka.

Виконком міської ради 10 лютого затвердив технічні вимоги та організаційні рішення, що дозволяють перевести розрахунки у повністю електронний формат.

Система підтримує як фізичні банківські картки, так і мобільні додатки. Пасажири можуть купувати квитки або реєструвати поїздки через валідатор, який автоматично фіксує оплату.

Особливу увагу приділено пільговикам. У громаді налічується близько 50 тисяч осіб із 26 категорій. Для кожної групи встановлено кількість безкоштовних поїздок відповідно до рішень депутатів і бюджету.

Впровадження нової системи оплати за проїзд у Київській області дозволяє точно відстежувати використання пільгових поїздок і своєчасно компенсувати перевізникам їхні витрати на підставі щомісячних актів, що зменшить конфлікти на маршрутах.

Для комфортних поїздок у місті оновлюють парк автобусів. Чотири транспортні засоби надійшли як благодійна допомога і будуть обслуговувати пільгові категорії безкоштовно. Це дасть змогу протестувати роботу валідаторів у реальних умовах.

Запуск системи буде поетапним. Спочатку проходитиме тестування та поступове впровадження, щоб пасажири і перевізники звикли до нового формату.

Мешканцям Білої Церкви та інших населених пунктів області завдяки новій системі стане легше і швидше оплачувати поїздки, а перевізники отримають прозору та ефективну систему контролю.

