Українцям варто завчасно ознайомитися з графіками відключень світла у Кіровоградській області на 26 лютого.

Через проведення профілактичних та планових робіт вводяться графіки відключення світла у Кіровоградській області на 26 лютого, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Радимо заздалегідь ознайомитися з графіками відключень на 26 лютого та врахувати цю інформацію при плануванні своїх справ. З 9 до 17 години елетрику вимикатимуть у населеному пункті Підгайці на таких вулицях:

Козака Мамая — 57, 57А

Зарічна — 2, 4, 11, 13–14

Козацька — 1–3, 7–8, 10–11, 14

Спортивна — 1, 3, 10

Степова — 1–18, 20, 20Б, 21–22, 24–25, 25а, 26–28, 30–34, 36, 38, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58

Східна — 1, 3, 3а, 3б, 3б/1, 3г, 7, 9, 11, 13, 15, 16А, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 49, 51, 53

Тарана — 20, 26

Тіниста — 1–5, 8, 10–11, 13–15

Шевченка — 1–2

Також з 9 до 17 години знеструмлять населений пункт Первознанівка, проте обмеження торкнуться лише наступниз адрес:

Барвінкова — 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 29

Коноплянська — 42

Степова — 1

пров. Степовий — 3, 9, 11, 13

Центральна — 1, 1А, 3, 3А, 3Б, 6–11, 13А, 14, 14А, 15–21, 21А, 22–26, 28, 30–31, 33–41, 43–45, 47–56, 59–65, 67–70, 73–74, 76, 78, 80–81,

85–93, 96–98, 100–101, 104

85–93, 96–98, 100–101, 104 Шевченка — 27А

Село Зоря також чекають додаткові графіки відключення електроенергії з 9 до 17 години. Вони стосуються деяких адрес, а саме:

Приінгульська — 1

Черешнева — 19, 21, 23

Крім цього, з 9 до 17 не буде світла в селі Попівка. Вони трапляться в будинках, що розташовані на таких вулицях:

Володимира Мельніченка — 1–9, 11–25, 27–28, 30, 32

Зарічна — 1, 3, 5, 7, 12, 14Б, 16, 22, 27–30, 34, 36, 38, 40, 42, 48

Миру — 1–6, 7а, 8–9, 9а, 14–15, 17

Хутірська — 3–9, 9а, 10

Ярова — 1–5, 7, 9–10, 17

Актуальний графік відключень електроенергії можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго». Мешканців закликають завчасно підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.

