Через проведення профілактичних та планових робіт вводяться графіки відключення світла у Кіровоградській області на 26 лютого, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».
Радимо заздалегідь ознайомитися з графіками відключень на 26 лютого та врахувати цю інформацію при плануванні своїх справ. З 9 до 17 години елетрику вимикатимуть у населеному пункті Підгайці на таких вулицях:
- Козака Мамая — 57, 57А
- Зарічна — 2, 4, 11, 13–14
- Козацька — 1–3, 7–8, 10–11, 14
- Спортивна — 1, 3, 10
- Степова — 1–18, 20, 20Б, 21–22, 24–25, 25а, 26–28, 30–34, 36, 38, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58
- Східна — 1, 3, 3а, 3б, 3б/1, 3г, 7, 9, 11, 13, 15, 16А, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 49, 51, 53
- Тарана — 20, 26
- Тіниста — 1–5, 8, 10–11, 13–15
- Шевченка — 1–2
Також з 9 до 17 години знеструмлять населений пункт Первознанівка, проте обмеження торкнуться лише наступниз адрес:
- Барвінкова — 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 29
- Коноплянська — 42
- Степова — 1
- пров. Степовий — 3, 9, 11, 13
- Центральна — 1, 1А, 3, 3А, 3Б, 6–11, 13А, 14, 14А, 15–21, 21А, 22–26, 28, 30–31, 33–41, 43–45, 47–56, 59–65, 67–70, 73–74, 76, 78, 80–81,
85–93, 96–98, 100–101, 104
- Шевченка — 27А
Село Зоря також чекають додаткові графіки відключення електроенергії з 9 до 17 години. Вони стосуються деяких адрес, а саме:
- Приінгульська — 1
- Черешнева — 19, 21, 23
Крім цього, з 9 до 17 не буде світла в селі Попівка. Вони трапляться в будинках, що розташовані на таких вулицях:
- Володимира Мельніченка — 1–9, 11–25, 27–28, 30, 32
- Зарічна — 1, 3, 5, 7, 12, 14Б, 16, 22, 27–30, 34, 36, 38, 40, 42, 48
- Миру — 1–6, 7а, 8–9, 9а, 14–15, 17
- Хутірська — 3–9, 9а, 10
- Ярова — 1–5, 7, 9–10, 17
Актуальний графік відключень електроенергії можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго». Мешканців закликають завчасно підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.
