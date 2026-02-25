Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові розподіляють благодійники організації «СпівДія», повідомляє Politeka.
За інформацією команди, ініціатива орієнтована на домогосподарства, що проживають у прифронтових громадах Харківської та Сумської областей, де люди щодня стикаються з обмеженим доступом до базових товарів, тепла та електроенергії.
Проєкт реалізується спільно з Ukraine Children’s Action Project і передбачає допомогу родинам з дітьми, аби вони змогли пережити холодну пору з мінімально необхідними умовами для життя.
Волонтери організації займаються формуванням наборів з безкоштовних продуктів тривалого зберігання для ВПО та пенсіонерів у Харкові. Окрім цього, вони готують й теплі пледи для родин, що особливо потребують підтримки.
Важливою метою програми є забезпечення базових потреб та полегшення побуту у складних зимових умовах. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові передбачають, що допомогу отримають сотні сімей.
Все це реалізовується для того, щоб вони могли витримати морози і уникнути нестачі продовольства, особливо у прифронтових районах.
Програма зимової підтримки «СпівДія» реалізується за підтримки «Дій для дітей України». Завдяки цьому проєкту допомога охопить не лише переселенців, а й літніх людей, що потребують підтримки у важкий період.
Така гуманітарна та продовольча підтримка допоможе стабілізувати побутові умови та зменшити вплив складних зовнішніх факторів на щоденне життя мешканців, особливо у громадах, що розташовані поблизу лінії фронту.
