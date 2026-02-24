Через планові роботи складено графіки відключення світла в Київській області на 25 січня.

Графіки відключення світла у Київській області на 25 лютого вводяться у зв'язку з плановими та профілактичними роботами в регіоні, пише Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Київські регіональні електромережі».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Київські регіональні електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах села Гайшин. Зокреме обмеження діютимуть:

з 08:30 до 14:30 на вулицях:

Вишнева — 3, 5;

Гайова — 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 64а, 66, 68, 72, 74, 76, 78;

Завірська — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

Переяслівська — 1, 4, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31А, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49/1, 49/2, 5, 53, 55, 55/1, 57, 59, 6, 7;

Садова — 5, 7;

Стаднійчука Івана — 30.

з 12:00 до 18:00 на вулицях:

Гайова — 47;

Переяслівська — 35;

Покровська — 4, 10, 13, 14, 14А, 14В, 16, 17-Д, 18А, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28;

Польова — 32;

Садова — 37, 39, 41, 43, 45;

Стаднійчука Івана — 2, 3, 3 А, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 47.

Також у зв’язку з виконанням планових робіт буде відключення електроенергії у селі Гоголів з 9:30 до 15:30 години. Обмеження будуть на вулицях: Європейська та Сотницька.

З 8 до 19 години електрику також вимикатимуть. Обмеження стосуються села Віта-Поштова, а знеструмлять такі вулиці:

Артема Климука — 1Б, 1В, 1Г, 1ГКВ1, 1ГКВ3, 3, 5, 7, 7А, 9, 9/1, 11, 11А, 11Б, 13, 13А, 13Б, 15, 15/1, 15Г, 15Д, 15Е, 17, 17В, 17Г, 19А, 21/1, 21Б, 25, 25А, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37А, 37Б, 39, 41, 41А, 41Б, 43, 45Г, 49, 5017, 53, 55, 56, 57, 59, 61;

Банкова — 4;

Звенигородська — 23;

К.Маркса — 15А;

Кооперативна — 1, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6А, 7, 9, 11, 11Б, 13, 13А, 17;

Набережна — 26А

Актуальну інформацію про відключення електроенергії, які публікує ДТЕК «Київобленерго», можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення».

