З 26 по 28 лютого 2026 року в деяких населених пунктах Одеської області знову будуть застосовувати додаткові графіки відключення світла.

Енергетики попереджають про нові локальні графіки відключення світла в Одеській області до кінця цього місяця – з 26 по 28 лютого 2026 року, повідомляє Politeka.

Зокрема, за даними ДТЕК, у четвер, 26 лютого додатковий графік відключення світла торкнеться Стрюківської сільської територіальної громади в Одеській області. Там із 9:00 до 19:00 у звʼязку з плановими профілактичними роботами в електромережах без електропостачання залишаться мешканці с. Шабельники по вулицях Шкільна, Новоселів та Топузанова.

Протягом двох днів, 26 та 27 числа, планові знеструмлення відбуватимуться в межах Яськівської сільської територіальної громади. Орієнтовно з 8 до 18 години обмеження електропостачання будуть застосовувати в с. Яськи для будинків по вул. Європейська, Героїв України, Гоголя, Дружби, Житомирська, Придністровська, пише Politeka.

Крім того, протягом наступних днів додаткові графіки відключення світла, так само у звʼязку з профілактичними роботами в електромережах, фахівці ДТЕК будуть застосовувати на території Куяльницької сільської громади. Там знеструмлення відбуватимуться з 8:00 до 19:00 26 лютого в с. Новоселівка по вул. Насіннєва, а 28.02 – в таких населених пунктах:

Любомирка (вул. Шкільна, Дачна);

Миколаївка Перша (Заводська).

