Варто врахувати графіки відключень світла у Кіровоградській області на 11 червня під час планування роботи побутової техніки та повсякденних справ.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 11 червня будуть тривати через ремонти та плановы роботи, пише Politeka.net.

Мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватися до можливих незручностей, зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої. Також варто врахувати графіки відключень світла у Кіровоградській області на 11 червня під час планування роботи побутової техніки та повсякденних справ.

За інформацією пресслужби «Кіровоградобленерго», з 09:00 до 17:00 години триватимуть знеструмлення в селі Мощене. Тимчасове відключення електроенергії охопить низку вулиць і житлових будинків за затвердженим переліком адрес:

Затишна — 1–2

Медова — 1, 5, 11, 15, 19, 23, 25, 27, 31, 43, 45, 47, 49, 51, 53

Небесної сотні — 1–2, 6, 8–9, 11, 14, 16, 20, 24, 26

Незалежності — 1–2, 4–6, 9–11, 11А

Степовий пров. — 1, 7, 15, 17, 19, 21

Василя Стуса — 14, 15, 16, 20

Привітна — 1–8, 10–11, 15–16, 19–20, 24–27, 29, 33, 47

Театральна — 1, 2, 6, 8

Івана Богуна — 1–5, 8, 10, 12, 22, 26

Лесі Українки — 1А, 2–4, 6, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32

Садова — 9, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36

Ще довші обмеження торкнуться села Протопівка. Знеструмлення триватимуть майже весь день з 08:00–22:00 години. Графіки відключення будуть введені через плановий ремонт, проте світло зникне лише за такими адресами:

Протопопівка

Клубна — 1–9, 11, 17

Клубний пров. — 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Набережна — 1–3, 5, 7–10, 12–13, 15, 17–18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 51, 53

Набережний пров. — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Фермерська — 2–3, 5–8, 10–11, 13

Шевченка пров. — 1–2, 10

Шевченка — 3–8, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Шкільна — 1–2, 4, 4А.

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