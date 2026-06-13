Подорожчання продуктів у Запоріжжі розглядають як частину загальноукраїнської тенденції.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі прогнозують в найближчі місяці, і торкнеться воно вартості хліба до 6% через збільшення витрат виробництва та логістичних процесів, передає Politeka.

Фахівці очікують, що щомісячна динаміка становитиме близько 2%, без різких стрибків. Виробники намагаються утримувати ринок, однак ресурсний тиск посилюється.

Ключовими факторами залишаються пальне, електроенергія, добрива, ремонт техніки та оплата праці. Додатково впливає воєнний стан, який ускладнює постачання та підвищує витрати на транспортування.

За словами економіста Олега Пендзина, обробка земельних площ подорожчала на 35–40% у порівнянні з попередніми періодами. Водночас урожайність суттєво не зросла, що не дозволяє компенсувати витрати збільшенням обсягів.

У результаті частина фінансового навантаження переходить у роздрібний сегмент. Найближчим часом під тиском можуть опинитися не лише хлібобулочні вироби, а й молочна група, м’ясні товари, овочі борщового набору та бакалія.

У цьому контексті подорожчання продуктів у Запоріжжі розглядають як частину загальноукраїнської тенденції, де ціноутворення залежить від енергетичних і логістичних витрат.

Додатковий тиск формують складнощі з кредитуванням, нестача робочої сили та підвищені витрати на обслуговування техніки. Це утримує ринок у стані поступового перегляду вартості.

Аналітики підкреслюють: навіть за стабільного врожаю зниження цін не очікується, оскільки собівартість продовжує зростати.

Таким чином, ринок входить у фазу повільної корекції, де головним драйвером виступають витрати виробничого ланцюга.

Джерело: obozrevatel

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