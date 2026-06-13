Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Дніпропетровській області видають після проходження реєстрації.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Дніпропетровській області надають у межах місцевих програм соціальної підтримки для громадян, які належать до вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.

Відповідний порядок затвердив виконавчий комітет міської ради наприкінці 2023 року. Документ визначає механізм видачі продовольчих наборів та перелік осіб, які можуть скористатися такою допомогою.

Підтримку отримують переселенці, що проживають в офіційно зареєстрованих місцях тимчасового розміщення. Також право мають люди похилого віку, громадяни з інвалідністю, матері з дітьми та неповнолітні.

Окрема увага приділяється особам, які здійснюють догляд за дітьми або людьми з обмеженими можливостями. Для них також передбачена участь у програмі за наявності відповідних підтверджень.

Інформацію про це надає Департамент соцполітики.

За даними профільних служб, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Дніпропетровській області видають після проходження реєстрації та подання необхідних документів до органів соціального захисту.

До складу гуманітарного пакунка входять товари тривалого зберігання. Серед них м’ясні й рибні консерви, паштети, готові страви, локшина швидкого приготування, чай, кава, мед, джем, галети та цукор.

Представники міської влади зазначають, що така ініціатива допомагає частково забезпечити базові потреби громадян у складних життєвих умовах.

Водночас правила отримання можуть змінюватися залежно від кількості гуманітарних ресурсів та поточної ситуації у громаді.

Фахівці рекомендують перед зверненням уточнювати актуальну інформацію щодо графіків видачі, переліку довідок і доступних пунктів отримання підтримки.

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