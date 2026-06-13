Новий графік руху транспорту в Луцьку діятиме з урахуванням скорочених маршрутів і обмеженого часу курсування.

Новий графік руху транспорту в Луцьку запроваджують на кілька днів через ремонтні роботи на енергетичній інфраструктурі міста, передає Politeka.

Із 12 по 14 червня у Луцьку змінюється схема курсування тролейбусів №1, №2, №5 та №12. Причина — оновлення тягової підстанції в районі вулиці Івана Корсака, про що повідомили в міській раді.

У години виконання робіт, з 09:00 до 17:00, електротранспорт рухатиметься за скороченим маршрутом і доїжджатиме лише до перехрестя з кільцевою розв’язкою вулиць Конякіна та Захисників України.

Зміни торкнуться одразу кількох напрямків: від СКФ «Україна» до вулиці Корсака Івана, від Нового ринку до тієї ж ділянки, а також маршрутів у бік Цегельного заводу та Володимирської. Рух у цих сегментах тимчасово обмежено через технічні роботи.

Міська влада закликає пасажирів враховувати коригування під час планування поїздок громадським транспортом. Саме у цей період новий графік руху транспорту в Луцьку діятиме з урахуванням скорочених маршрутів і обмеженого часу курсування.

Крім того, в Луцьку повідомляли про обмеження руху.

З 8 червня на проспекті Волі ділянку від вулиці Шопена до Паркової повністю перекрили до завершення ремонту. Точні строки виконання робіт поки не визначені.

Через це змінюються схеми руху громадського транспорту. Автобуси та тролейбуси скеровують в об’їзд через вулиці Глушець, Паркову, Словацького, Богдана Хмельницького та Набережну.

Коригування зачеплять низку маршрутів автобусів і тролейбусів, частина з них курсуватиме за зміненими схемами в обох напрямках. Інші — лише в одному.

Водіям і пасажирам радять враховувати зміни під час планування поїздок та стежити за подальшими оновленнями міської влади щодо відновлення звичного руху.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.