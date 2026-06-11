Улітку 2026 року окремі категорії пенсіонерів у Запоріжжі отримають додаткову грошову допомогу від держави, пише видання Politeka.net.

Йдеться про разову грошову допомогу до Дня Незалежності України, виплату якої передбачено постановою Кабінету Міністрів України. Грошову допомогу мають перерахувати до 24 серпня — дати відзначення головного державного свята. Розмір виплат залежатиме від категорії одержувачів та їхнього статусу, визначеного законодавством.

Механізм нарахування залишається врегульованим постановою Кабміну №1396 від 27 грудня 2023 року. Найбільші суми допомоги отримають особи з інвалідністю внаслідок війни, а також колишні малолітні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, яких визнано особами з інвалідністю через загальне захворювання, трудове каліцтво або з інших причин. Для них встановлено такі розміри виплат:

особам з інвалідністю І групи — 3 100 грн;

особам з інвалідністю ІІ групи — 2 900 грн;

особам з інвалідністю ІІІ групи — 2 700 грн.

Разову грошову допомогу також отримають учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні нацистських концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також громадяни, які народилися в період перебування їхніх батьків у таких місцях. Для цієї категорії передбачена виплата у розмірі 1 000 грн.

Окремо держава відзначить громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Для них розмір одноразової підтримки становитиме 3 100 гривень.

Членам сімей загиблих або померлих захисників і захисниць України, а також родинам померлих ветеранів війни буде нараховано по 650 гривень одноразової виплати.

Крім того, фінансову підтримку отримають учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто й інших місць примусового утримання. Для них розмір визначено на рівні 450 гривень.

Пенсіонерам в Запоріжжі, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією.

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