Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області допомагають родинам, де основним джерелом доходу залишається пенсійне забезпечення однієї людини.

Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області передбачені для колишніх військовослужбовців, які після завершення служби утримують непрацездатних родичів та відповідають встановленим законодавством критеріям, повідомляє Politeka.

Про можливість оформлення такої підтримки нагадали у Пенсійному фонді України. Йдеться про щомісячну надбавку, що виплачується окремим категоріям одержувачів пенсійного забезпечення.

У 2026 році розмір фінансової допомоги становить близько 1297 гривень на кожну особу, яка перебуває на утриманні заявника. Гроші нараховують разом із виплатами за вислугу років або через встановлену інвалідність.

Про це нагадує Пенсійний фонд України.

Право на додаткові кошти мають громадяни, які повністю забезпечують непрацездатних членів родини. Це можуть бути літні батьки, чоловік чи дружина з особливими потребами, а також інші близькі, котрі втратили працездатність і не мають власного заробітку.

Фахівці зазначають, що доплати для пенсіонерів у Запорізькій області допомагають родинам, де основним джерелом доходу залишається пенсійне забезпечення однієї людини.

Водночас нарахування не здійснюється автоматично. Для оформлення необхідно подати відповідну заяву до територіального підрозділу Пенсійного фонду або скористатися електронними сервісами.

До пакета документів входять паспорт, податковий номер, підтвердження сімейних зв’язків, а також довідки, які засвідчують факт утримання та відсутність інших джерел прибутку у непрацездатних родичів.

Експерти радять не зволікати з поданням звернення. Своєчасне оформлення дозволяє швидше пройти перевірку даних і отримувати передбачену державою підтримку без зайвих затримок.

Цей варіант написаний у новинному стилі, а ключова фраза використана рівно двічі: у першому реченні та в основній частині тексту.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, З 'явилася життєво важлива гуманітарна допомога: яку підтримку обіцяють пенсіонерам в Запорізькій області.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: де та як шукати домівку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Запоріжжі: де видають підтримку.