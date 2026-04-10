Новий графік руху транспорту в Черкасах розроблено з урахуванням потреб пасажирів під час свят і умов воєнного стану.

Новий графік руху транспорту в Черкасах запроваджують на період Великодніх свят, щоб забезпечити зручне пересування містом, передає Politeka.

У святкові дні автобуси курсуватимуть за скороченим розкладом.

За інформацією профільних служб, 12 квітня, у день Великодня, перевезення здійснюватимуться за окремим графіком. Водночас 11 та 13 квітня громадський транспорт працюватиме у звичному режимі.

Зміни торкнуться низки популярних маршрутів. Зокрема, автобус №2 виконуватиме рейси з ранку до вечора, а маршрути №5 і №7 забезпечать сполучення між житловими районами та ключовими зупинками. Також передбачено роботу маршрутів №11, №15 та №18.

Окремі напрямки з’єднуватимуть місто з передмістями. Автобуси №80 та №81 здійснюватимуть перевезення до населених пунктів поблизу обласного центру згідно з оновленим святковим розкладом.

У міській владі зазначають, що новий графік руху транспорту в Черкасах розроблено з урахуванням потреб пасажирів під час свят і умов воєнного стану. Він покликаний забезпечити стабільне транспортне сполучення та комфортні поїздки.

Окрім цього, у Черкасах запровадили тимчасові обмеження руху транспорту. Вони діють з 30 березня до 15 квітня на вулиці Різдвяній — на відрізку між вулицями Сергія Амброса та Захисників України.

Міський голова Анатолій Бондаренко у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив, що причиною стали роботи із заміни плити перекриття камери теплової мережі.

За його словами, ці заходи спрямовані на забезпечення надійної та безпечної роботи міської системи опалення.

