Подорожчання продуктів у Запоріжжі фіксується у різних товарних категоріях, де зміни вартості охопили як базові продукти, так і м’ясо та рибу, повідомляє Politeka.

Дані ринку за травень–червень 2026 року свідчать про поступове, але нерівномірне зростання цін.

У сегменті бакалії спостерігається помірна динаміка. Макарони пір’я в середньому коштують 34,70 грн за кілограм. У магазинах Metro та Novus ціна коливається в межах 34,50–34,89 грн, що практично відповідає середньоринковому рівню. За місяць товар додав близько 1,50 грн, що свідчить про стабільний, але повільний рух угору.

Схожа тенденція простежується і в інших категоріях. Маргарин «Щедро Вершковий особливий 72,5%» тримається на рівні 44,70 грн за 250 грамів. У різних торгових мережах вартість варіюється від 42,60 до 48,50 грн. У середньому продукт подорожчав на 2,53 грн, що відображає загальне підвищення витрат у молочному сегменті.

У м’ясному напрямку зростання більш помітне. Ковбаски «Алан мисливські напівкопчені» коштують у середньому 845,48 грн за кілограм. У роздрібі ціна коливається від 740,94 грн у Metro до 929,00 грн у Novus. За місяць приріст становив понад 107 грн, що є одним із найвищих показників серед розглянутих товарів.

Рибна продукція також демонструє підвищення. Короп патраний у середньому продається по 359,50 грн за кілограм. У різних мережах ціни змінюються від 329 до 390 грн. За місяць риба додала близько 40 грн, що пов’язують із сезонними коливаннями попиту та витратами на постачання.

У сегменті консервів і закруток динаміка ще більш відчутна. Огірки «Ніжин консервовані» коштують у середньому 196,67 грн за 920 грамів. У травні середній показник був нижчим, а приріст становив понад 4 грн за місяць. Ікра з кабачків показала найрізкіше зростання — до 104 грн за банку, що більш ніж на 10 грн вище попереднього рівня.

Загалом подорожчання продуктів у Запоріжжі охоплює майже всі основні категорії споживчого кошика. Найбільш помітні зміни зафіксовані у м’ясі та консервах, тоді як бакалія та молочні позиції демонструють відносно стабільну, але поступово висхідну динаміку.

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