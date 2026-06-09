Новий графік руху поїздів у Рівненській області можуть коригувати залежно від потреб пасажирів та експлуатаційної ситуації на маршрутах.

Новий графік руху поїздів у Рівненській області почав діяти на приміській ділянці Здолбунів — Луцьк, передає видання Politeka.

Зміни стосуються частоти курсування окремих рейсів, які забезпечують сполучення між населеними пунктами двох сусідніх регіонів. Оновлений порядок набув чинності з початку червня.

Зокрема, поїзд №6361 сполученням Здолбунів — Луцьк тепер здійснює рейси щодня, за винятком п’ятниці та суботи.

Інформацію про це повідомили в Укрзалізниці.

Також коригування торкнулися маршруту №6352 Луцьк — Здолбунів. Починаючи з 6 червня, цей рейс виконується щоденно, окрім вихідних днів.

В Укрзалізниці зазначають, що новий графік руху поїздів у Рівненській області запровадили для оптимізації приміського сполучення та врахування актуального пасажиропотоку.

Мандрівникам рекомендують заздалегідь перевіряти час відправлення та прибуття перед поїздкою, щоб уникнути незручностей під час планування маршруту.

Актуальну інформацію щодо розкладу можна уточнювати через офіційні сервіси перевізника.

Новий графік руху поїздів у Рівненській області можуть коригувати залежно від потреб пасажирів та експлуатаційної ситуації на маршрутах.

Крім того, в Рівнській області стало відомо про подорожчання проїзду.

Причини зміни тарифів залишаються типовими для транспортної галузі: подорожчання пального, зростання вартості запчастин та збільшення витрат на обслуговування автобусів. Окремо перевізники наголошують на необхідності підвищення зарплат водіям, що також впливає на економіку маршрутів.

У Сарнах міська влада публічно пояснила рішення, зазначивши, що новий тариф став компромісним варіантом після переговорів із бізнесом.

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