Подорожчання проїзду в Дніпрі розглядається як вимушений крок у межах адаптації до поточних економічних умов.

Подорожчання проїзду в Дніпрі офіційно набуло чинності після оновлення тарифів на міські маршрутні автобуси, передає Politeka.

Нова вартість однієї поїздки становить 23 гривні. Попередній рівень тримався на позначці 20 гривень і діяв із січня.

У міській адміністрації пояснили перегляд економічними чинниками, які впливають на стабільність транспортної системи.

Перевізники фіксують суттєве зростання витрат на дизель, мастила, ремонтні роботи та утримання рухомого складу.

Окремо відзначається кадровий дефіцит. Частина водіїв залишила робочі місця, через що графіки руху іноді скорочуються.

Додатковим фактором тиску стала ситуація на паливному ринку. Оптова ціна дизельного пального піднялася майже до 90 гривень за літр.

Про цн повідомили в міськраді.

Для порівняння, раніше середній рівень тримався близько 70 гривень, що дозволяло утримувати нижчу собівартість перевезень.

За оцінками фахівців, реальна вартість однієї поїздки нині коливається в межах 28–32 гривень залежно від маршруту.

Водночас у міськраді наголошують, що нові розцінки покликані утримати роботу маршрутної мережі без скорочення рейсів.

Дніпро залишається одним із міст, де транспортна система найбільш чутлива до коливань енергоринку та витрат на обслуговування.

Саме тому Подорожчання проїзду в Дніпрі розглядається як вимушений крок у межах адаптації до поточних економічних умов.

Експерти прогнозують, що подальша ситуація залежатиме від вартості пального, кадрового забезпечення та загальної фінансової стабільності перевізників.

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