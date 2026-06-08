Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області доступне у Дніпрі, Кривому Розі та Павлоградському районі, де приватні господарі пропонують тимчасові варіанти поселення переселенцям під час воєнного стану, повідомляє Politeka.

У різних населених пунктах регіону сформувався сегмент приватних пропозицій, де умови проживання визначаються індивідуально та часто передбачають спільний побут або виконання побутових завдань.

У Дніпрі, на проспекті Поля, пропонується кімнатний простір у двокімнатних апартаментах для матері з дитиною. Власник проживає поруч у суміжній частині помешкання, окремої оплати за комунальні ресурси не передбачено. Водночас очікується підтримання порядку та участь у базових домашніх справах. Локація вирізняється близькістю до транспортних маршрутів і міських сервісів.

Ще один варіант розташований у селі Кочережки Павлоградського району. Там доступна приватна садиба для жінки віком від 50 років. Умови передбачають допомогу по господарству, зокрема приготування їжі та догляд за побутовим простором. Населений пункт характеризується спокійним середовищем і віддаленістю від активних бойових зон.

У Кривому Розі пропонується окреме домоволодіння для двох осіб, орієнтоване на жінку з дитиною. Об’єкт містить дві кімнати, санвузол, систему каналізації, опалювальне обладнання та побутову техніку. Орендодавець зазначає відсутність будь-яких платежів, включно з комунальними витратами. Додатково є присадибна ділянка з плодовими насадженнями, якою дозволяють користуватися мешканцям, а заселення можливе разом із господинею.

У підсумку такі оголошення демонструють, що Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області залишається одним із варіантів тимчасового розміщення, який базується на домовленостях між власниками та переселенцями.

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