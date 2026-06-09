Подорожчання проїзду у Львові стало однією з найпомітніших змін у міському транспорті після впровадження нових тарифів 16 травня, повідомляє Politeka.
Оновлені розцінки зачепили як мешканців, так і гостей міста. Остаточна сума тепер визначається способом розрахунку під час користування громадським транспортом.
Найвищий рівень оплати встановлено для готівкових операцій — 30 гривень за одну поїздку. За умови використання банківської картки сума зменшується до 26 гривень.
Найвигідніші умови діють для власників «ЛеоКарт» та користувачів мобільного застосунку. У такому випадку вартість становить 23 гривні, що стимулює перехід на безготівкові рішення.
Студентська категорія отримала окремий пільговий варіант. За наявності транспортної картки одна поїздка обходиться у 11,5 гривні, що суттєво знижує щоденні витрати.
Фахівці пов’язують Подорожчання проїзду у Львові зі збільшенням витрат перевізників і підвищенням цін на пальне та обслуговування техніки. Подібні коригування останнім часом фіксуються і в інших українських містах.
Для порівняння, у столиці діють нижчі розцінки: проїзд у метро, автобусі, трамваї та тролейбусі коштує 8 гривень, а при безготівковому способі може бути ще дешевшим.
У міській адміністрації зазначають, що оновлення системи оплати має забезпечити стабільну роботу перевізників і підтримати якість обслуговування пасажирів.
Подальші коригування залежать від економічних умов та рівня витрат у сфері міських перевезень.
Джерело: fakty
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