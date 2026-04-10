Новый график движения транспорта в Черкассах разработан с учетом потребностей пассажиров во время праздников и условий военного положения.

Новый график движения транспорта в Черкассах вводится на период Пасхальных праздников, чтобы обеспечить удобное передвижение по городу, передает Politeka.

В праздничные дни автобусы будут курсировать по сокращенному расписанию.

По информации профильных служб, 12 апреля, в день Пасхи, перевозки будут осуществляться по отдельному графику. В то же время 11 и 13 апреля общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

Изменения коснутся ряда популярных маршрутов. В частности, автобус №2 будет выполнять рейсы с утра до вечера, а маршруты №5 и №7 обеспечат сообщение между жилыми районами и ключевыми остановками. Также предусмотрена работа маршрутов №11, №15 и №18.

Отдельные направления будут соединять город с пригородами. Автобусы №80 и №81 будут осуществлять перевозку в населенные пункты вблизи областного центра согласно обновленному праздничному расписанию.

В городских властях отмечают, что новый график движения транспорта в Черкассах разработан с учетом потребностей пассажиров во время праздников и условий военного положения. Он призван обеспечить стабильное транспортное сообщение и удобные поездки.

Кроме того, в Черкассах ввели временные ограничения движения транспорта. Они действуют с 30 марта по 15 апреля на улице Рождественской — на отрезке между улицами Сергея Амброса и Защитников Украины.

Мэр Анатолий Бондаренко в своем официальном Telegram-канале сообщил, что причиной стали работы по замене плиты перекрытия камеры тепловой сети.

По его словам, эти меры направлены на обеспечение надежной и безопасной работы городской системы отопления.

