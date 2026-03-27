Обмеження руху транспорту в Черкасах стосуються відразу кількох ключових ділянок, тому розповідаємо про це детальніше.

Обмеження руху в Черкасах створять додаткові виклики для водіїв і пасажирів громадського транспорту, повідомляє Politeka.

Обмеження руху транспорту в Черкасах почнуть діяти з 30 березня і триватимуть до 15 квітня на вулиці Різдвяній, на ділянці між вулицями Сергія Амброса та Захисників України.

Міський голова Анатолій Бондаренко у своєму офіційному Телеграм-каналі пояснив, що це пов’язано з проведенням важливих робіт із заміни плити перекриття камери теплової мережі.

Такі заходи необхідні для безпечного функціонування системи опалення міста і підтримки стабільного теплового режиму житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Під час ремонту проїзд авто буде повністю заборонено, а на місці встановлять огорожі та дорожні знаки для організації тимчасового об’їзду.

Одночасно виконком Черкаської міської ради продовжив тимчасове обмеження руху транспорту в Черкасах на вулиці Гоголя до 6 квітня через ремонт каналізаційного колектора.

Аварійна ситуація на головному колекторі між вулицями Небесної Сотні та Митницькою виникла ще 6 січня, тоді перекриття діяли до 7 березня, а тепер роботи відновили і заборона на проїзд продовжена.

Такий стан справ ускладнює пересування не тільки для приватних автомобілістів, а й для маршрутних таксі та служб доставки. Місцеві жителі повідомляють про збільшення часу в дорозі та необхідність користуватися альтернативними маршрутами.

Водіїв закликають планувати маршрути заздалегідь і користуватися об’їзними шляхами, а пасажирів громадського транспорту – уважно стежити за оголошеннями на зупинках.

